Помогите решить неопределенный интеграл. буду благодарен.

Математика
Помогите решить неопределенный интеграл. буду благодарен.
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