На тело, находящееся на горизонтальной плоскости, действуют три силы (см. рис.). Чему равен модуль равнодействующей силы, если = 2H? 1) 3 H; 2) 4 H; 3) H; 4) H. (С решением).
Физика
На тело, находящееся на горизонтальной плоскости, действуют три силы (см. рис.). Чему равен модуль равнодействующей силы, если = 2H? 1) 3 H; 2) 4 H; 3) H; 4) H. (С решением).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Результирующая F2 и F3: F23 = F3 - F2 = 1 H результирующая F23 и F1: R = √(F23² + F1²) = √17
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