На тело, находящееся на горизонтальной плоскости, действуют три силы (см. рис.). Чему равен модуль равнодействующей силы, если = 2H? 1) 3 H; 2) 4 H; 3) H; 4) H. (С решением).

Физика

На тело, находящееся на горизонтальной плоскости, действуют три силы (см. рис.). Чему равен модуль равнодействующей силы, если = 2H? 1) 3 H; 2) 4 H; 3) H; 4) H. (С решением).

Автор: Гость