8 070 * 600= ? 5010 - 15 900 : 100 + 786=?
Математика
8 070 * 600= ? 5010 - 15 900 : 100 + 786=?
Ответ(ы):
Гость:
1)8070*600=4842000 2)5010-15900:100+786=4065
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