8(1+3а-12, приа=9 решите пожалуйста
Математика
8(1+3а-12, приа=9 решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8(1+3а-12) , приа=9 то 128 или 8(1+3а)-12, при а=9 то 212
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