Помогите, пожалуйста! √2 sinx+cosx=3/2

Гость: Гость:

Разделим все на sqrt(3) Обозначим с=arccos(sqrt(2/3)) так,что с=arcsin(sqrt(1/3)) Получим cos(c)*sin(x)+sin(c)cos(x)=sqrt(3)/2 sin(x+c)=sin(pi/3) x=pi/3-c+2pi*n или x=2pi/3+c+2pi*n n - любое целое sqrt(.)- квадратный корень из (.)