1.Что противопоставляется в стих-е Пушкина "Деревня"? 2.Противопоставление это подчеркнуто композицией.из каких смысловых частей состоит текст , где завершается 1 часть ,а где начинается 2. 3.Какие впечатления навевает на лир...

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Стихотворение А.С. Пушкина «Деревня» было написано в 1819 году. Это произведение можно отнести к ранней лирике поэта. Оно затрагивает тему свободы, вопрос политического устройства России, положения народа в стране и т.д. Но главной здесь является, на мой взгляд, тема гуманизма, гуманного отношения к человеку вне зависимости от его социального положения. Основным художественным приемом, позволяющим раскрыть все эти темы, в данном стихотворении является антитеза. Она также является здесь и основным композиционным приемом. Стихотворение делится на две большие части. В первой из них лирический герой восхищается деревней как местом покоя и умиротворения, тем уголком, где на него нисходит «вдохновение»: Приветствую тебя, пустынный уголок, Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… Лирический герой отдыхает душой на лоне природы, в общении с ней и с самим собой. Он противопоставляет уединенный мир деревни миру светской жизни, миру порока и заблуждений: Я твой: я променял порочный двор цирцей, Роскошные пиры, забавы, заблужденья На мирный шум дубров, на тишину полей, На праздность вольную, подругу размышленья. Именно на лоне природы герой может размышлять о действительно важных вещах, может понять, кто он, чего он хочет. Только здесь он может быть свободным, независимым от мнения светского общества или непросвещенной толпы. Только здесь лирический герой может не завидовать более выгодной, по мнению света, участи «злодея или глупца». Кроме того, поэт замечает, что в уединении, на природе, ничто не мешает рождаться его творческим замыслам. Герой наслаждается трудами «оракулов веков», и они помогают зреть его собственным творениям. Но и здесь, в мире покоя и отдохновения, героя не покидает мрачная мысль: Но мысль ужасная здесь душу омрачает: Среди цветущих нив и гор Друг человечества печально замечает Везде невежества убийственный позор. Так начинается вторая часть стихотворения, резко противопоставленная первой. К своему сожалению, герой замечает в жизни деревни и много отрицательных сторон. Они связаны, прежде всего, с положением народа, которое, по мнению поэта, просто ужасное. Герой говорит о том, что видит вокруг себя «барство дикое, без чувства, без закона, Присвоило себе И труд, и собственность, и время земледельца». Помещики не замечают, вернее, не хотят замечать тяжелейшего положения крестьянства. Они не видят слез и не внемлют стонам простых людей. Это герой объясняет невежеством самих помещиков, в первую очередь, их непросвещенностью. Каков же результат этого грубого невежества? Деревню захватило «рабство тощее». Жизнь крестьянина тягостна, безрадостна, безнадежна. С рождения до смерти он влачит «тягостный ярем», «склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам». Простой человек не имеет право на собственные мысли, чувства, надежды. Крестьянские девушки подобны рабыням, чья судьба зависит от прихоти их господина-помещика. Юноши же, которые должны быть отрадой своих родителей, вынуждены идти на поклон к хозяевам и пополнять собой ряды «измученных рабов». Эти тягостные картины не могут отставить равнодушным лирического героя. Душа его кипит возмущеньем, герой мечтает о том, чтобы его голос как поэта «умел сердца тревожить». Но пока он не видит такой возможности, не чувствует действенности своего слова: Почто в груди моей горит бесплодный жар И не дан мне судьбой витийства грозный дар? Стихотворение завершается горячей надеждой поэта на то, что родина его наконец-то станет просвещенной страной, где иметь рабов, лишать человека его естественных прав на свободу, будет считаться просто недопустимым: Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный И рабство, падшее по манию царя, И над отечеством свободы просвещенной Взойдет ли наконец прекрасная заря? Вторая часть стихотворения и его финал также являются противопоставленными друг другу. Таким образом, антитеза является композиционной основой стихотворения А.С. Пушкина «Деревня». С помощью этого приема автор раскрывает основные темы произведения, выражает свое отношение к поднятым проблемам, доносит их до читателя.