Ещё задача 4 класс: Сокровища Трёх Толстяков хранились в 6 огромных сундуках, на ка??дом из которых висел замок. Какое наименьшее количество попыток надо сделать, чтобы наверняка открыть все замки, если есть все 6 ключей, но не...
Математика
Ещё задача 4 класс: Сокровища Трёх Толстяков хранились в 6 огромных сундуках, на ка??дом из которых висел замок. Какое наименьшее количество попыток надо сделать, чтобы наверняка открыть все замки, если есть все 6 ключей, но неизвестно, к какому замку подходит какой ключ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее количество - 6. Если с первого раза для все замков подойдут все ключи Наибольшее же количество выглядит так: Для первого замка можно максимум потратить 6 попыток (один из 6 ключей подойдет) Осталось 5 замков и 5 ключей Для второго замка можно максимум потратить 5 попыток (один из 5 ключей подойдет) И так далее Итого - 6+5+4+3+2+1=21
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