Из двух посёлков навстречу друг другу выехали два всадника ск одного из них 13км/ч ??стретились они через 4 часа с какой ск двигался второй всадник если расстояние меж посёлками 10км

Математика

Из двух посёлков навстречу друг другу выехали два всадника ск одного из них 13км/ч ??стретились они через 4 часа с какой ск двигался второй всадник если расстояние меж посёлками 10км

Автор: Гость