Из двух посёлков навстречу друг другу выехали два всадника ск одного из них 13км/ч ??стретились они через 4 часа с какой ск двигался второй всадник если расстояние меж посёлками 10км

Математика
Из двух посёлков навстречу друг другу выехали два всадника ск одного из них 13км/ч ??стретились они через 4 часа с какой ск двигался второй всадник если расстояние меж посёлками 10км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)13*4=52(км)проехал 1 всадник 2)100-52=48(км)проехал 2 всадник 3)48:4=12(кмч)скорость 2 всадника Ответ:скорость 2 всадника 12 кмч.
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