Диалог на тему друзья встретились и рассказывают друг другу где они были одни без родителей

Гость: Гость:

Маша: Привет! Привет ! подруга, как мы с тобой давно не виделись. Оля: да ты права ,мы не виделись больше месяца, нам нужно сходить в кафе и все обсудить. Маша : но мне нельзя в кафе, ведь мои родители будут волноваться, к то му же они не разрешают мне ходить в кафе,без них. Оля: ох ты трусиха, спорим тебе слабо,и страшно.Хахахаха , хазаза ,трусиха. Маша :да не трусиха я , пошли зайдем ко мне я возьму деньги. Оля : Так бы сразу,к чему ты такой цирк устроила. уже в кафе Маша: Оль смотри к нам идут какие то взрослые дяди. Оля: да не выдумывай ты, все в порядке. Маша оказалась права,мужчины подошли и положили руку маше на колено Маша : я боюсь оль, пошли отсюда Оля нет мы никуда не пойдем,это мои хорошие ребята,мы с ними частенько пьем колу. мАША НЕ ВЫДЕРЖАВ:Да пошли вы все к черту, убежала домой.