Пожалуйста помогите! Я не могу ответить на 3 вопрос помогите пожалуйста!
История
Пожалуйста помогите! Я не могу ответить на 3 вопрос помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1380 год, князь Дмитрий Донской 2. Удар конницы из засады с тыла на основные силы золотоордынцев стал решающим. Татарская конница была загнана в реку и там перебита. Одновременно перешли в наступление полки Андрея и Дмитрия Ольгердовичей. Татары смешались и обратились в бегство.Ход боя переломился. Мамай, наблюдавший издали за ходом сражения, бежал с малыми силами, как только засадный полк русских вступил в бой. У татар отсутствовали резервы, чтобы попытаться повлиять на исход боя или хотя бы прикрыть отступление, поэтому всё татарское войско побежало с поля битвы. Больше не знаю
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