РЕЕБЯЯЯТ! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО! МАКСИМАЛЬНО КОЛЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ! 99! Надо с??елать задание номер 5. (на 1 ой фотографии) На второй фотографии показано, под какими цифрами, та или иная мышца. Заранее спасибо!

Биология
РЕЕБЯЯЯТ! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО! МАКСИМАЛЬНО КОЛЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ! 99! Надо с??елать задание номер 5. (на 1 ой фотографии) На второй фотографии показано, под какими цифрами, та или иная мышца. Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)    1 ( Мимические ) 2 )   2 ( Жевательные ) 3)    3  ( Мышцы шеи )  4 )  5 ( Мышцы живота )  5 ) 4 ( Грудные )  6 ) 10 ( Мышцы голени )  7 )  0 8 ) 6 ( Мышцы бедра )  9 )  8 10) 9 ( Ягодичные )  11 ) 7 ( Трапециевидная ) 
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