РЕЕБЯЯЯТ! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО! МАКСИМАЛЬНО КОЛЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ! 99! Надо с??елать задание номер 5. (на 1 ой фотографии) На второй фотографии показано, под какими цифрами, та или иная мышца. Заранее спасибо!

Биология

РЕЕБЯЯЯТ! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО! МАКСИМАЛЬНО КОЛЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ! 99! Надо с??елать задание номер 5. (на 1 ой фотографии) На второй фотографии показано, под какими цифрами, та или иная мышца. Заранее спасибо!

Автор: Гость