РЕЕБЯЯЯТ! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО! МАКСИМАЛЬНО КОЛЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ! 99! Надо с??елать задание номер 5. (на 1 ой фотографии) На второй фотографии показано, под какими цифрами, та или иная мышца. Заранее спасибо!
Биология
РЕЕБЯЯЯТ! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО! МАКСИМАЛЬНО КОЛЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ! 99! Надо с??елать задание номер 5. (на 1 ой фотографии) На второй фотографии показано, под какими цифрами, та или иная мышца. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 ( Мимические ) 2 ) 2 ( Жевательные ) 3) 3 ( Мышцы шеи ) 4 ) 5 ( Мышцы живота ) 5 ) 4 ( Грудные ) 6 ) 10 ( Мышцы голени ) 7 ) 0 8 ) 6 ( Мышцы бедра ) 9 ) 8 10) 9 ( Ягодичные ) 11 ) 7 ( Трапециевидная )
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