Почему борис годунов первоначально отказался стать царем

История
Почему борис годунов первоначально отказался стать царем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда Дума предложила ему, Он сделал вид, что никогда не мечтал о престол. и в итоге так и не поддался уговорам, решительно отказавшись. поэтому
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