6икс-1 дробь2-иксравно3
Алгебра
6икс-1 дробь2-иксравно3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х - 1 дробь 2 -х=3 6х - х = 3 + 1 дробь 2 5х = 7 дробь 2 х = 7 дробь 2 : 5 х= 7 дробь 10
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