Мораль басни ворона и лисица

Литература
Мораль басни ворона и лисица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мораль басни заключена в первых 3-х строчках: Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Смысл морали в том, чтоб дать урок нравственности: льстить плохо, вредоносно, но люди обожают лесть. Но лесть никогда не употребляют люди с незапятнанным сердечком.
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