Как пользоваться компасом?

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Как правильно пользоваться компасом Чтобы не заблудиться в самый неподходящий момент, нужно точно знать, как правильно пользоваться компасом. В частности, уметь проверять его работоспособность до начала похода. Для этого прибор следует положить на ровную плоскость и подождать, пока стрелка займет статичное положение. Далее замечаем, на каком делении стрелка успокоилась. Берем металлический предмет и подносим его к корпусу. Стрелка начинает колебаться. Предмет следует быстро убрать и отметить для себя то деление, у которого стрелка остановится. Если первый и второй показатели совпадают, можно отправляться в путешествие. Если нет – в магазин за новым компасом. Как правильно пользоваться компасом: советы бывалых туристов От правильности показаний компаса зависит день путешественника. Поэтому важно следовать некоторым советам бывалых туристов. Во-первых, всегда ставить стрелку на тормоз после использования прибора. Эта мера позволит продлить срок службы компаса. Во-вторых, научиться пользоваться картами. Карта, компас, наблюдательность – три составляющие увлекательного и безопасного похода.http://www.vseotveti.ru/content/kak-polzovatsya-kompasom-otvety-puteshestvennika С помощью компаса легко определить стороны горизонта. для этого отпустите тормоз, через несколько секунд стрелка перестанет колебаться и расположится так, что один ("северный") конец укажет направление на север, а противоположный ("южный") - на юг. Северный конец магнитной стрелки часто делают темно-синим (вороненым) или придают ему форму наконечника стрелы. Запад и восток будут перпендикулярны стрелке и находятся соответственно слева и справа от нее. Итак, прежде, чем войти в лес, для начала надо «привязаться» к местности, т.е. выбрать объект (ориентир), к которому Вы будете возвращаться. Этот ориентир обязательно должен быть «линейным», т.е. достаточно протяженным: дорога, четкая просека, линия электропередач, речка и т.п. В этом случае Вы не «промахнетесь», возвращаясь назад. От этого объекта Вы можете уходить в любую сторону примерно под прямым углом. Итак, допустим, Вы стоите у дороги и собираетесь углубиться в лес. Отходим немного от ориентира в нужную Вам сторону и поворачиваемся лицом к дороге. Таким образом, чтобы путь возвращения был примерно перпендикулярен направлению дороги. Держа перед собой компас, поворачиваем его до тех пор, пока стрелка не совпадет с линией север-юг. Держать компас надо строго горизонтально, чтобы стрелка могла вращаться свободно, не задевая за стекло или основание компаса. После этого мысленно проводим линию через центр компаса в направлении пути Вашего возвращения. Если поначалу Вам сложно представить себе такую линию, положите на компас линейку или любой предмет с ровным краем. Вместо линейки можно использовать прямую проволочку. На краю колбы прибора есть цифры. Эти цифры обозначают градусы, отсчитываемые от 0 (направление на север) по часовой стрелке. Запоминаем ту цифру, через которую прошла Ваша воображаемая линия возвращения. Это будет азимут обратного движения. Азимут – это угол между направлением на север и направлением на ориентир. Теперь запоминаем цифру, расположенную, на другой стороне лимба. Это направление, которого Вы будете придерживаться, углубляясь в лес. Многие компасы имеют специальную поворотную часть с метками, которую можно установить, зафиксировав эти два направления. Спортивные компасы имеют линейку, облегчающую процесс визирования (прицеливания в нужном направлении). Собрались назад. Берем опять в руки компас так, чтобы мысленная линия возвращения проходила через его центр и цифру на краю лимба, указывая вперед. Теперь медленно поворачиваемся вокруг своей оси (компас держим неподвижно) до тех пор, пока северный конец стрелки не совпадет с цифрой «0»