Каким я считаю Крылова хороший отзыв придумать чем он мне помог.Срочно!
Литература
Каким я считаю Крылова хороший отзыв придумать чем он мне помог.Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю Крылова положительным человеком, который написал хорошие басни. Лично мне он помог поучительностью из его басен.
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