Определить мощность двигателя подъёмного крана, равномерно подънемающего груз м??ссой 3тонны на высоту 10 метров за 50 секунд с КПД 75%, ответ дать в киловаттах
Физика
Определить мощность двигателя подъёмного крана, равномерно подънемающего груз м??ссой 3тонны на высоту 10 метров за 50 секунд с КПД 75%, ответ дать в киловаттах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано a=0 m=3 000 кг H=10 м t=50 c n=0.75 N-? N=0.75A/t A=mgH A=3000*10*10=300 000 Дж=300 кДж N=0.75*300/50=4,5 кВт
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