Определить мощность двигателя подъёмного крана, равномерно подънемающего груз м??ссой 3тонны на высоту 10 метров за 50 секунд с КПД 75%, ответ дать в киловаттах

Физика

Определить мощность двигателя подъёмного крана, равномерно подънемающего груз м??ссой 3тонны на высоту 10 метров за 50 секунд с КПД 75%, ответ дать в киловаттах

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