За 20 часов поезд должен проехать 900 км. Но ровно в середине пути он сделал остановк?? на 1 час. Чтобы он приехал вовремя, с какой скоростью он дальше должен двигаться?
Математика
За 20 часов поезд должен проехать 900 км. Но ровно в середине пути он сделал остановк?? на 1 час. Чтобы он приехал вовремя, с какой скоростью он дальше должен двигаться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина половины пути составляет 900км:2=450км Половину пути поезд должен проходить за 20:2=10ч После часа задержки времени на дорогу осталось 10-1=9ч Скорость поезда после задержки 450км/9ч=50км/ч
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