За 20 часов поезд должен проехать 900 км. Но ровно в середине пути он сделал остановк?? на 1 час. Чтобы он приехал вовремя, с какой скоростью он дальше должен двигаться?

Математика

За 20 часов поезд должен проехать 900 км. Но ровно в середине пути он сделал остановк?? на 1 час. Чтобы он приехал вовремя, с какой скоростью он дальше должен двигаться?

Автор: Гость