1. Материальная точка движется по окружности радиуса 0,2м без начальной скорости с ??остоянным тангенциальным ускорением 5см/с2. Через какое время после начала движения нормальная составляющая ускорение будет равна 10см/с2? Чем...

Физика
1. Материальная точка движется по окружности радиуса 0,2м без начальной скорости с ??остоянным тангенциальным ускорением 5см/с2. Через какое время после начала движения нормальная составляющая ускорение будет равна 10см/с2? Чему равен угол между векторами скорости и ускорения в этот момент?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
aτ= const→aτ=V/t 2)Ek=mV²/2 V=√(2Ek/m) 3) t=5•2πR/V подставите все в (1), получите ответ ВСЕ

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