1. Материальная точка движется по окружности радиуса 0,2м без начальной скорости с ??остоянным тангенциальным ускорением 5см/с2. Через какое время после начала движения нормальная составляющая ускорение будет равна 10см/с2? Чем...

Физика

1. Материальная точка движется по окружности радиуса 0,2м без начальной скорости с ??остоянным тангенциальным ускорением 5см/с2. Через какое время после начала движения нормальная составляющая ускорение будет равна 10см/с2? Чему равен угол между векторами скорости и ускорения в этот момент?

Автор: Гость