Составьте, пожалуйста, вопросительное предложение из слов: whether/he/thought/me/I/about working in/had/industry/asked
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Составьте, пожалуйста, вопросительное предложение из слов: whether/he/thought/me/I/about working in/had/industry/asked
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He asked me whether I had thought about working in industry?
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