10 класс При сжигании 1 моль газообразного алкана образовалось 179,2л (н.у.) углекисл??го газа и 162г воды. Найдите молекулярную формулу углеводорода.

Химия

10 класс При сжигании 1 моль газообразного алкана образовалось 179,2л (н.у.) углекисл??го газа и 162г воды. Найдите молекулярную формулу углеводорода.

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