10 класс При сжигании 1 моль газообразного алкана образовалось 179,2л (н.у.) углекисл??го газа и 162г воды. Найдите молекулярную формулу углеводорода.
Химия
10 класс При сжигании 1 моль газообразного алкана образовалось 179,2л (н.у.) углекисл??го газа и 162г воды. Найдите молекулярную формулу углеводорода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O Предполагаю это реакция сжигания алкана - пропана.
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