Сначала цена товара понизилась на 10%, а затем повысилась на 10%. Как изменилась цена товара?

Математика
Сначала цена товара понизилась на 10%, а затем повысилась на 10%. Как изменилась цена товара?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В конечном результате она стала такой, какой и была изначально
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