Помогите химия очень нужно заранее спасибо
Химия
Помогите химия очень нужно заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение присутствует на фото
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите составить предложение со словом : To be out of luck OЧЕНЬ ПРОШУ ! ЗАРАНИЕ СПАСИБ??! НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО! ПРЯМО СЕЙЧАС!
Математика
Электронные часы показывают на табло часы и минуты ,от 00:00 до 23:59.Сколько времени в течение суток на табло этих часов присутствует хотя бы одна...