Помогите плз 4 и 6 ...или только 4
Алгебра
Помогите плз 4 и 6 ...или только 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Писать надо, что требуется от функции. Я понял, возможно график. Держи 4
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