По истории сделайте синквейн слов карбонарий и рисорджименто прошууу
История
По истории сделайте синквейн слов карбонарий и рисорджименто прошууу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КАРБОНАРИЙ. Тайное, законспирированное. Бороться, уничтожить, установить. Установление независимости и единства Италии. "Угольщики". РИСОРДЖИМЕНТО. Национальное, освободительное. Освободить, ликвидировать, обновить. Движение за воскрешение Италии. Возрождение.
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