Помогите составить предложение со словом : To be out of luck OЧЕНЬ ПРОШУ ! ЗАРАНИЕ СПАСИБ??! НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО! ПРЯМО СЕЙЧАС!

Английский язык
Помогите составить предложение со словом : To be out of luck OЧЕНЬ ПРОШУ ! ЗАРАНИЕ СПАСИБ??! НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО! ПРЯМО СЕЙЧАС!
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