Объясните почему словосочетание "скованную жаром природу" пишется через 2 нн? Объясните почему грЯда туч пишется через букву я? почему В ПРОДОЛЖЕНИЕ пишется последняя буква е?
Русский язык
Объясните почему словосочетание "скованную жаром природу" пишется через 2 нн? Объясните почему грЯда туч пишется через букву я? почему В ПРОДОЛЖЕНИЕ пишется последняя буква е?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скованную - страд. причастие с зависимым словом и приставкой, у слова грядка проверочное слово грЯды (мн.ч.), в продолжение - это производный предлог, который надо отличать от сущ. с предлогом в П.п.: в продолжении романа. Или же в В.п.: в продолжение романа включены такие эпизоды... Вся грамматика определяется по контексту
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