Существует ли посторонний мир? Как это объяснить?
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Существует ли посторонний мир? Как это объяснить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может Потусторонний? ну вот Ответ: Врят-ли, но все может быть. Ученые считают это мифом, так же считают 70% Населения земли, Так что ответ: Нет, это миф!
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