Инициатором проведения политики «нового курса» в США был: А. Г. Гувер Б. В.Вильсон В. Д. Гарнер Г. Ф Рузвельт

История
Инициатором проведения политики «нового курса» в США был: А. Г. Гувер Б. В.Вильсон В. Д. Гарнер Г. Ф Рузвельт
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