Инициатором проведения политики «нового курса» в США был: А. Г. Гувер Б. В.Вильсон В. Д. Гарнер Г. Ф Рузвельт

История

Инициатором проведения политики «нового курса» в США был: А. Г. Гувер Б. В.Вильсон В. Д. Гарнер Г. Ф Рузвельт

Автор: Гость