Как по английский-шкаф,книжный шкаф,настенный шкаф? пожалуйста очень срочно 30 бал??ов

Английский язык
Как по английский-шкаф,книжный шкаф,настенный шкаф? пожалуйста очень срочно 30 бал??ов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cupboard - шкаф Bookcase - книжный шкаф Wall Cupboard - настенный шкаф
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