У фігурного гарбуза білий колір плодів (А) домінує над жовтим (а), а дископодібна форма плодів (В) — над кулястою (в). Схрещено рослини гомозиготні за домінантними та рецесивними ознаками, а потім їх нащадків. Якими будуть фено...

Биология
У фігурного гарбуза білий колір плодів (А) домінує над жовтим (а), а дископодібна форма плодів (В) — над кулястою (в). Схрещено рослини гомозиготні за домінантними та рецесивними ознаками, а потім їх нащадків. Якими будуть фенотиви F1 і F2?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сокращала ж-желтая, б-белая,д-дисковидная,ш-шаровидная. Надеюсь,понятно))
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