У фігурного гарбуза білий колір плодів (А) домінує над жовтим (а), а дископодібна форма плодів (В) — над кулястою (в). Схрещено рослини гомозиготні за домінантними та рецесивними ознаками, а потім їх нащадків. Якими будуть фено...

Биология

У фігурного гарбуза білий колір плодів (А) домінує над жовтим (а), а дископодібна форма плодів (В) — над кулястою (в). Схрещено рослини гомозиготні за домінантними та рецесивними ознаками, а потім їх нащадків. Якими будуть фенотиви F1 і F2?

Автор: Гость