Пересекая сад какой тип подчинительной связИ

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Пересекая сад какой тип подчинительной связИ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямой тип подчинительной связи.
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