Сколько времени займет спуск на парашуте с высоты 2км при скорости 5км в ч
Физика
Сколько времени займет спуск на парашуте с высоты 2км при скорости 5км в ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спуск на парашЮте v=s/t t=s/v=2/5=0,4 ч 0,4 ч=0,4ч*60мин/ч=24 мин.
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