Какое расстояние проедет автомобиль за 3 минуты , если его скорость 15 м/с? помогит?? пожалуйста )))

Физика

Какое расстояние проедет автомобиль за 3 минуты , если его скорость 15 м/с? помогит?? пожалуйста )))

Автор: Гость