Какое расстояние проедет автомобиль за 3 минуты , если его скорость 15 м/с? помогит?? пожалуйста )))
Физика
Какое расстояние проедет автомобиль за 3 минуты , если его скорость 15 м/с? помогит?? пожалуйста )))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15м/c * 60=900м/м 900*3= 2км 700м за 3 мин (900*60=54км/ч)
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