Из перечисленных городов, определите, какой не связан с Отечественной войной 1812 г??да? Смоленск, Фили, Ковров, Тарутино.

История

Из перечисленных городов, определите, какой не связан с Отечественной войной 1812 г??да? Смоленск, Фили, Ковров, Тарутино.

Автор: Гость