Из перечисленных городов, определите, какой не связан с Отечественной войной 1812 г??да? Смоленск, Фили, Ковров, Тарутино.
История
Из перечисленных городов, определите, какой не связан с Отечественной войной 1812 г??да? Смоленск, Фили, Ковров, Тарутино.
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Гость:
Смоленск почему не помню но это точно
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