Рух тіла задано рівнянням V=6-2t.Початкова координата тіла дорівнює 20 метрам.Напиші??ь рівняння координати руху.

Гость: Гость:

Дано: V=6-2t x₀=20м х(t)-? x=x₀+V₀t+at²/2 для написання цього рівняння потрібно знати початкову швидкість, та прискорення. Ці величини ми знайдемо з рівняння умов задачи, порівнявши загальний вигляд рівняння залежності швидкості від часу V=V₀+at з рівнянням V=6-2t маємо: V₀=6м/с, а= -2м/с² підставимо в рівняння х=x₀+Vt+at₀/2 x=20+6t-2t²/2=20+6t-t² x=20+6t-t²