Биография Марка Поло

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Биография Марка Поло
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Гость:
Ма́рко По́ло (итал. Marco Polo; 15 сентября[2] 1254, Венеция — 8 января1324, там же[3]) — итальянский купец и путешественник, представивший историю своего путешествия по Азии в знаменитой «Книге о разнообразии мира». Несмотря на сомнения в достоверности фактов, изложенных в этой книге, высказываемые с момента её появления до нынешнего времени, она служит ценным источником по географии, этнографии, истории Армении, Ирана, Китая, Казахстана, Монголии,Индии, Индонезии и других стран в средние века. Эта книга оказала значительное влияние на мореплавателей, картографов, писателей XIV—XVI веков[4]. В частности, она была на корабле Христофора Колумба во время его поиска маршрута в Индию; по подсчётам исследователей, Колумб сделал на ней 70 пометок[
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