Из 200 человек, участвующих на заседании, за принятое решение проголосовали 151 чело??ек. Сколько процентов от общего числа участников составляют проголосовавшие за решение

Математика
Из 200 человек, участвующих на заседании, за принятое решение проголосовали 151 чело??ек. Сколько процентов от общего числа участников составляют проголосовавшие за решение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
151/200=0,775 0,775*100%=77,5%
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