Из 200 человек, участвующих на заседании, за принятое решение проголосовали 151 чело??ек. Сколько процентов от общего числа участников составляют проголосовавшие за решение
Математика
Из 200 человек, участвующих на заседании, за принятое решение проголосовали 151 чело??ек. Сколько процентов от общего числа участников составляют проголосовавшие за решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
151/200=0,775 0,775*100%=77,5%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ДЛЯ ВАРЕНЬЯ ИЗ МАЛИНЫ НА 2 ЧАСТИ ЯГОД БЕРУТ 3 ЧАСТИ САХАРА.СКОЛЬКО САХАРА СЛЕДУЕТ В??ЯТЬ НА 2КГ 600Г
Математика
Из двух посёлков навстречу друг другу выехали два всадника ск одного из них 13км/ч ??стретились они через 4 часа с какой ск двигался второй всадник...
Английский язык
Назовите прилагательные с суффиксом-ible/'able, означающие: 1)that can be done, can exist, happen; 2)that cannot be done, cannot exist, happen...
География