Напишите небольшое сочинение на тему что случилось в компьютерном классе
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Напишите небольшое сочинение на тему что случилось в компьютерном классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды, мы на уроке занимались в компьютерном классе. Учительница отошла в кабинет к директору, а мы занимались. Вдруг один из компьютеров загримел! Бабах!!! Пажар! Сгорела вся школа со всеми учителями!
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