Минус две третьих, минус одиннадцать восимнатцатых
Математика
Минус две третьих, минус одиннадцать восимнатцатых
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- 2/3 - 11/18= - 12/18 - 11/18= - 23/18= - 1 5/18
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