Минус две третьих, минус одиннадцать восимнатцатых

Математика
Минус две третьих, минус одиннадцать восимнатцатых
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 2/3 - 11/18= - 12/18 - 11/18= - 23/18= - 1 5/18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтаксический разбор предложения "но что может по живости , прелести и очаровани?? сравниться я водой ?"
Ответить
Математика
Ещё задача 4 класс: Сокровища Трёх Толстяков хранились в 6 огромных сундуках, на ка??дом из которых висел замок. Какое наименьшее количество попыто...
Ответить
Математика
Из 200 человек, участвующих на заседании, за принятое решение проголосовали 151 чело??ек. Сколько процентов от общего числа участников составляют п...
Ответить
Математика
ДЛЯ ВАРЕНЬЯ ИЗ МАЛИНЫ НА 2 ЧАСТИ ЯГОД БЕРУТ 3 ЧАСТИ САХАРА.СКОЛЬКО САХАРА СЛЕДУЕТ В??ЯТЬ НА 2КГ 600Г
Ответить
Другие предметы
Напишите небольшое сочинение на тему что случилось в компьютерном классе
Ответить