(8 1/6 - 5/18) :14/27 - (10 7/8 : 3/4 * 2/3 + 5 3/7 : 6 1/3) * 3/17 помогите пожалуйста решить по действиям
Математика
(8 1/6 - 5/18) :14/27 - (10 7/8 : 3/4 * 2/3 + 5 3/7 : 6 1/3) * 3/17 помогите пожалуйста решить по действиям
Ответ(ы):
Гость:
(8 1/6 - 5 1/8 ) / 14/27 - (10 7/8 / 3/4 * 2/3 + 5 3/7 / 6 1/3 ) * 3/17 8 1/6 - 5 /18 = 7 7/6 - 5/18 = 7 21/18 - 5/18 = 7 16/18 = 7 8/9 7 8/9 /14/27 = 71/9 / 14/27 = 213/14 10 7/8 /3/4 = 87/8 / 3/4= 29/2 29/2 * 2/3 = 29/3 5 3/7 / 6 1/3 = 38/7 / 19/3 = 6/7 29/3 + 6/7 = 221/21 213/14 - 221/21 = 639/42 - 442/42 = 197/42 197/42 *3/17 =197/238
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