8/13×(-2,81)-1,09×8/13
Математика
8/13×(-2,81)-1,09×8/13
Ответ(ы) на вопрос:
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8/13*(-2,81)-1,09*8/13=8/13(-2,81-1,09)=8/13*(-3,9)-=-2,4
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