Как составить скороговорку окунь кофе болото молоко лагерь кожа крыло кони лапа
Русский язык
Как составить скороговорку окунь кофе болото молоко лагерь кожа крыло кони лапа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуй из ударных слогов составить скороговорку. Окунь, КОфе, боЛОто, молоКО, ЛАгерь, КОжа, крыЛО, КОни, ЛАпа И выйдет так: Около кола колокола
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