Дайте по 1 примеру совершеного и несовершеного вида глагола от :суффикса ,приставок и замены суффиксов ,

Русский язык
Дайте по 1 примеру совершеного и несовершеного вида глагола от :суффикса ,приставок и замены суффиксов ,
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совершенный вид: Прочитал-Прочитать Несовершенный вид: Листать-Листает
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