Дайте по 1 примеру совершеного и несовершеного вида глагола от :суффикса ,приставок и замены суффиксов ,
Русский язык
Дайте по 1 примеру совершеного и несовершеного вида глагола от :суффикса ,приставок и замены суффиксов ,
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Совершенный вид: Прочитал-Прочитать Несовершенный вид: Листать-Листает
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