запишите молекулярные и ионные уравнения: K2CO3 + HCl AgNO3 + BaCl2 Срочно!Заранее большое спасибо.

Химия
запишите молекулярные и ионные уравнения: K2CO3 + HCl AgNO3 + BaCl2 Срочно!Заранее большое спасибо.
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Гость:
Думаю, что так)..........
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