AB-диаметр окружности с центром в точке О. BC-хорда. Известно, что угол AOC=130град. Най??ите углы треугольника BOC

Геометрия
AB-диаметр окружности с центром в точке О. BC-хорда. Известно, что угол AOC=130град. Най??ите углы треугольника BOC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как ∠AOC+∠СОВ=180 (АВ-диаметр), то ∠СОВ=180-∠AOC=180-130=60. Теперь рассмотрим треугольник СОВ. ОС=ОВ-радиусы окружности, значит треугольник  СОВ-равнобедренный, а это значит, что углы при основании СВ равны. Тогда для запишем сумму углов для него: 180= ∠СОВ+∠ОСВ+∠ОВС, 180=60+2∠ОСВ 2∠ОСВ=180-60, 2∠ОСВ=120 ∠ОСВ=60=∠ОВС
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