Однокоренные слова к слову мечтать музыка счет дача школьник мед лимон чай

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Однокоренные слова к слову мечтать музыка счет дача школьник мед лимон чай
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мечтать - мечтатель музыка - музыкальный счет - посчитать дача - дачный школьник - школа мед - медовый лимон - лимонный чай - чайник
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