Пожалуйста помогите решить два примера!! 1)6,25 x 1/5 + 1/4 : 0,64 2)1 3/5 x 0,5 + 0,16 x 1 1/4
Математика
Пожалуйста помогите решить два примера!! 1)6,25 x 1/5 + 1/4 : 0,64 2)1 3/5 x 0,5 + 0,16 x 1 1/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)625/100*1/5+1/4*64/100=125/100+16/100=141/100=1,41 8/5*5/10+16/100+5/4=8/10+4/20=8/10+2/10=10/10=1
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