На 2и9 одновременно делиться число?

Математика
На 2и9 одновременно делиться число?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делятся 2 и 9 на 18
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