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Cаяхат туралы мақал-мәтелдер
Қазақ тiлi
Cаяхат туралы мақал-мәтелдер
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Жолға шықсаң сайлан, Бес қаруыңды байлан.
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